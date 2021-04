Windows 10 build 21364: Linux GUI e Task Manager

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 21364 di Windows 10 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. Due le novità più rilevanti che dovrebbero essere incluse in Windows 10 21H2: il supporto per le app GUI da parte del Windows Subsystem for Linux (WSL) e una versione aggiornata del Task Manager che supporta i processi di Edge e la funzionalità Eco Mode.

Linux GUI app e nuovo Task Manager

Microsoft aveva promesso di aggiungere il supporto alle applicazioni Linux GUI al WSL e ora gli sviluppatori possono utilizzare la versione preliminare per installare le app con interfaccia grafica. Nel video pubblicato su YouTube si possono vedere diversi software, tra cui gedit, TestCafe Studio e Audacity. È stato inoltre aggiunto il supporto per l’accelerazione grafica 3D.

In Windows 10 build 21364 è disponibile anche una versione aggiornata del Task Manager (Gestione attività in italiano) che permette di verificare l’uso delle risorse da parte dei processi di Edge (occorre installare l’ultima build Dev). Attualmente viene mostrato un elenco di processi con lo stesso nome (Microsoft Edge), mentre in Windows 10 21H2 verrà visualizzato un elenco più dettagliato con le risorse consumate da browser, schede, plugin, utility, estensioni e altri processi.

Eco Mode è invece la funzionalità sperimentale che consente di limitare il consumo di CPU e RAM da parte di applicazioni troppo “pesanti”. Ciò permette di assegnare una maggiore priorità alle altre app. L’opzione viene visualizzata nel menu contestuale. Se Edge e Chrome mostrano che la modalità è attiva significa che i due browser sono già in “risparmio energetico”.