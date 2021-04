Windows 10 21H2: nuovo Store aperto a tutti?

Microsoft avrebbe avviato lo sviluppo di un nuovo Windows Store che dovrebbe essere annunciato insieme a Windows 10 21H2. Oltre al restyling dell’interfaccia, in linea con il design Sun Valley si prevedono importanti novità per gli sviluppatori, ovvero la possibilità di distribuire qualsiasi applicazione e di utilizzare un sistema di pagamento di terze parti.

Windows Store: novità in arrivo

In base alle informazioni ricevute da Windows Central, il nuovo Windows Store avrà un’interfaccia più moderna, come l’intero sistema operativo, quindi ci saranno nuovi layout, icone e animazioni. Le novità più importanti riguarderanno il tipo di applicazioni. Ovviamente verranno ancora pubblicate le app UWP (Universal Windows Platform), ma sarà anche possibile distribuire le tradizionali app Win32 senza nessuna modifica.

Gli sviluppatori potranno utilizzare i formati EXE o MSI, evitando la conversione in MSIX. Microsoft consentirà inoltre di ospitare le app e rilasciare gli aggiornamenti tramite CDN (Content Delivery Network) esterne. Ciò permetterà la pubblicazione di software che includono la funzionalità di auto aggiornamento, come Firefox, Chrome e Zoom. Infine, l’azienda di Redmond consentirà l’uso di sistemi di pagamento in-app alternativi, senza obbligare gli sviluppatori al versamento di una percentuale per ogni acquisto.

Il nuovo Windows Store sarà quindi un “negozio aperto a tutti” senza nessuna limitazione. Gli utenti potranno trovare sullo store anche diverse app di Microsoft, tra cui Edge, Office, Teams e Visual Studio. L’annuncio è previsto durante la conferenza Build 2021, mentre per la disponibilità si dovrà attendere Windows 10 21H2 (ma sarà accessibile anche con le vecchie versioni del sistema operativo).