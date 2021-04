News e interessi anche per Windows 10 21H1 e 20H2

Doveva essere una delle novità di Windows 10 21H2. Invece Microsoft ha annunciato a sorpresa che il news feed sarà disponibile anche in Windows 10 21H1 e 20H2. Gli utenti iscritti ai canali Beta e Release Preview del programma Insider troveranno la funzionalità nelle build 19043.962 e 19042.962, rispettivamente.

News e interessi in Windows 10 21H1 e 20H2

Microsoft ha svelato la novità con la build 21286 rilasciata a dicembre per gli Insider iscritti al canale Dev. Nella barra delle applicazioni (in basso a destra) viene mostrato un feed di contenuti dinamici (ultime notizie, condizioni del tempo, risultati sportivi, valori azionari e altri) che l’utente può personalizzare in base ai suoi interessi.

I contenuti provengono dalle oltre 4.500 fonti del servizio Microsoft News. Per la visualizzazione e personalizzazione delle notizie è necessario utilizzare il nuovo Edge (al momento gli altri browser non sono supportati). Ovviamente è possibile nascondere il news feed (tramite menu contestuale che viene mostrato cliccando sulla taskbar con il tasto destro del mouse). La funzionalità è accessibile solo in cinque paesi (Stati Uniti, Canada, Australia, India e Regno Unito), ma verrà estesa a tutti quando arriverà la versione finale.

Con le build 19043.962 (Windows 10 21H1) e 19042.962 (Windows 10 20H2) sono stati risolti numerosi bug, tra cui quello che impediva ad un sito di uscire dalla modalità IE di Edge. Microsoft non ha specificato quando sarà disponibile il news feed. Probabilmente il rilascio avverrà insieme all’aggiornamento Windows 10 21H1.