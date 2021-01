Windows 10, un news feed nella taskbar

Dopo la pausa natalizia, Microsoft riprende la distribuzione delle versioni preliminari del suo sistema operativo. La build 21286 di Windows 10, riservata agli iscritti al canale Dev del programma Insider, include due principali novità. La prima è l’integrazione di un news feed nella barra delle applicazioni. La seconda riguarda invece lo spostamento di una funzionalità dal Pannello di controllo all’app Impostazioni PC.

Windows 10 mostra le ultime notizie

L’azienda di Redmond vuole offrire agli utenti un accesso rapido alle ultime notizie, alle condizioni del tempo e ad altri contenuti. Invece di aprire il browser o installare software di terze parti è possibile sfruttare le oltre 4.500 fonti del servizio Microsoft News.

Nella barra delle applicazioni (per l’esattezza in basso a destra) è stato aggiunto una sorta di widget che mostra la temperatura e le attuali condizioni del tempo (nuvoloso, pioggia, ecc). È sufficiente spostare il puntatore del mouse sul piccolo riquadro per aprire una schermata con varie card (ultime notizie, condizioni del tempo, risultati sportivi, valori azionari e altro).

L’utente può personalizzare il feed in base ai propri interessi, indicando quali contenuti vedere con maggiore frequenza. Chi non vuole vedere il news feed può disattivarlo nel menu che viene mostrato quando si clicca sulla taskbar con il pulsante destro del mouse.

Al momento la funzionalità è accessibile solo in cinque paesi (Stati Uniti, Canada, Australia, India e Regno Unito) e richiede l’installazione del nuovo Microsoft Edge basato su Chromium per la visualizzazione delle notizie.

La seconda novità è lo spostamento degli Spazi di archiviazione dal Pannello di Controllo all’app Impostazioni PC. L’obiettivo di Microsoft è mandare in pensione il Pannello di controllo, ma ciò avverrà in modo graduale.

Nel corso dei prossimi mesi sono previste importanti modifiche all’interfaccia di Windows 10. Le prime build con l’anteprima del restyling Sun Valley sono attese per fine febbraio.