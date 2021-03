Windows 10 21H1, Microsoft rilascia le immagini ISO

Microsoft ha pubblicato le immagini ISO di Windows 10 21H1 per gli iscritti al canale Beta del programma Windows Insider. È quindi necessaria la registrazione prima di accedere alla pagina dei download. Come già specificato non ci sono novità di rilievo rispetto all’attuale Windows 10 20H2, ma solo alcune funzionalità indirizzate alle aziende.

Windows 10 21H1: immagini ISO per Insider

La nuova versione del sistema operativo viene indicata con 21H1, ovvero primo semestre 2021, ma in realtà si tratta della build 19043 (quella di Windows 10 20H2 è 19042). Gli utenti che desiderano effettuare un’installazione pulita possono dunque scaricare le immagini ISO. Essendo una “preview” potrebbe esserci qualche bug che Microsoft risolverà (si spera) prima della distribuzione a tutti gli utenti prevista per maggio/giugno.

Windows 10 build 21332

L’azienda di Redmond ha inoltre comunicato la disponibilità della build 21332 per gli Insider iscritti al canale Dev. In qeusto caso non viene specificato il nome ufficiale della versione, ma le nuove funzionalità dovrebbero arrivare con Windows 10 21H2, insieme al restyling completo dell’interfaccia (Sun Valley).

Tra le novità della build c’è l’eliminazione delle app 3D Viewer e 3D Paint che finora venivano preinstallate sul computer. Con la build 21322 di fine febbraio era stata rimossa la cartella 3D Objects. È evidente l’intenzione di eliminare ogni traccia di contenuti che hanno ricevuto poco interesse dagli utenti. Le app 3D Viewer e 3D Paint possono essere scaricate dal Microsoft Store.

L’azienda di Redmond ha inoltre corretto un lungo elenco di bug. Per installare la build 21332 è ovviamente necessaria l’iscrizione al programma Windows Insider.