Windows 10 suggerirà i servizi da utilizzare

Non è una delle principali novità incluse nella build 21354 di Windows 10, distribuita la scorsa settimana per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. Ma è comunque una funzionalità importante, in quanto permetterà a Microsoft di suggerire tool e servizi, in base all’uso del dispositivo da parte degli utenti.

Windows 10: esperienza personalizzata

Dopo aver installato la build 21354, nella pagina Impostazioni PC > Personalizzazione comparirà la nuova sezione “Device usage” (Uso del dispositivo). Se viene attivata la funzionalità, Windows 10 utilizzerà le preferenze per creare un’esperienza personalizzata. L’utente può selezionare sei categorie: Gaming, Family, Creativity, Schoolwork, Entertainment e Business. I consigli verranno probabilmente mostrati tramite l’app Suggerimenti Microsoft.

Essendo una versione preliminare non è possibile conoscere esattamente il suo funzionamento. Sembra tuttavia scontato che tra i suggerimenti compariranno app e servizi di Microsoft, una strategia di marketing già attuata per pubblicizzare il nuovo Edge a discapito dei browser concorrenti.

Forse sarebbe più utile sfruttare la funzionalità per ottimizzare il sistema operativo in base all’uso preferito oppure eliminare automaticamente le app inutili, lasciando solo quelle che servono all’utente. Vedremo se Microsoft introdurrà simili miglioramenti nelle future versioni di Windows 10.

A proposito di suggerimenti, alcuni utenti hanno iniziato a vedere pop-up nella barra delle applicazioni che consigliano di testare alcune Progressive Web App (PWA) basate su Edge, tra cui Facebook, Wikipedia, YouTube, Reddit e Microsoft News. Se l’utente chiude il pop-up, questi suggerimenti non dovrebbero più comparire.