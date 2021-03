Windows 10 21H2: cartella per driver di terze parti

Le nuove icone di Esplora File non sono l’unica novità inclusa nella build 21343 di Windows 10 distribuita qualche giorno fa da Microsoft. Il noto Albacore ha scoperto un’interessante modifica al file stystem del sistema operativo, ovvero la presenza di una cartella dedicata per i driver di terze parti che viene creata automaticamente tramite una funzionalità nascosta. Quasi certamente sarà disponibile con Windows 10 21H2.

A partire da Windows Vista, Microsoft raccoglie tutti i driver nella cartella %SystemRoot%\System32\DriverStore . Il sistema operativo consente solo l’installazione dei driver presenti in questa cartella, in quanto prima di essere aggiunti viene verificata la firma digitale per rilevare eventuali modifiche. A partire da Windows 10 21H2, la suddetta cartella dovrebbe contenere solo i driver Microsoft.

Looks like Microsoft wants to isolate 3rd party drivers on Desktop similarly to how they isolate them on 10X. No dedicated partition, but a folder will do. pic.twitter.com/4DatghWNas

— Albacore (@thebookisclosed) March 25, 2021