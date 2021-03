La Insider Preview Build 21343 distribuita dalla software house all’interno del Dev Channel porta con sé alcune nuove icone per Esplora File (File Explorer) di Windows 10. A mostrarle è direttamente Microsoft con un post comparso sulle pagine del blog ufficiale.

Restyling per le icone di Esplora File in Windows 10

L’obiettivo dichiarato del restyling è quello di semplificare l’attività quotidiana degli utenti, consentendo loro di distinguerle in modo più semplice e immediato non appena danno uno sguardo alle cartelle e alle finestre aperte sul desktop. Una finalità perseguita anche attraverso l’aggiunta del colore.

Alcuni cambiamenti, come l’orientamento delle icone delle cartelle e quella di default, sono stati apportati per garantire maggiore coerenza tra i prodotti Microsoft che mostrano file. Alcune cartelle di primo livello come Desktop, Documenti, Download e Immagini hanno un nuovo design che dovrebbe rendere più semplice distinguerle con uno sguardo.

Come sempre accade in questi casi, Microsoft raccoglierà i feedback dagli Insider coinvolti nella fase di test per valutare l’accoglienza riservata al nuovo design, in modo da decidere poi se introdurlo per tutti o accantonarlo. L’eventuale cambiamento è destinato all’update 21H2 in arrivo entro fine anno (quello che porterà con sé anche l’interfaccia Sun Valley) e non al 21H1 ormai imminente.

Come potete immaginare, ci sono parecchie icone in Windows 10 e molte altre continueranno ad essere aggiornate nel tempo.

Cambiano anche quelle usate per rappresentare i dischi e il cestino. Di seguito il risultato.

Il rinnovamento estetico delle icone presenti in Windows 10 ha preso il via lo scorso anno con quelle dedicate alle applicazioni legate a doppio filo al sistema operativo, ridisegnate sulla base delle linee guida del Fluent Design.

La Insider Preview Build 21343 nel Dev Channel include anche una serie di bugfix e miglioramenti che riguardano Windows Sandbox, MDAG (Microsoft Defender Application Guard) e altri problemi emersi nelle release precedenti.