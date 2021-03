Gli utenti in possesso di un computer fermo alla versione 1909 (o precedente) di Windows 10 stanno vedendo comparire in questi giorni sui loro schermi un nuovo avviso all’interno delle systray: fa riferimento alla necessità di aggiornare il sistema operativo a una release più recente per continuare a ricevere supporto.

Microsoft avvisa: W10 1909 vicino alla fine del supporto

Stando alla documentazione ufficiale, la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella dell’11 maggio 2021. Prima di allora sarà necessario aver eseguito il passaggio a una delle due edizioni distribuite lo scorso anno, in primavera e in autunno, rispettivamente la 2004 (May 2020 Update) e la 20H2 (October 2020 Update). Questo il messaggio mostrato sui PC.

La tua versione di Windows 10 raggiungerà presto la fine del periodo di servizio. Fai click per scaricare una nuova versione di Windows 10 così da poter continuare a ricevere supporto.

Purtroppo il click non per tutti si traduce nella possibilità di eseguire l’aggiornamento: ne rimangono esclusi coloro in possesso di un dispositivo che non soddisfa tutti i requisiti in termini di sicurezza e compatibilità. A loro, all’interno di Windows Update, viene mostrato un messaggio che recita Windows 10 May 2020 Update è in arrivo, una volta che il tuo dispositivo sarà pronto vedrai l’aggiornamento disponibile in questa pagina , senza però fornire alcun dettaglio su quali siano i problemi riscontrati e che per ora impediscono l’operazione.

Gli utenti di Windows 10 possono ad ogni modo procedere con un’installazione manuale passando dagli strumenti Assistente Aggiornamento o Media Creation Tool. Entrambi sono disponibili sulle pagine del sito ufficiale.

La versione 1909 è stata introdotta nel novembre 2019. Rimanendo in tema di update, a breve arriverà il primo dei due semestrali previsti da Microsoft, noto come 21H1: nulla di corposo. Per assistere a cambiamenti tangibili bisognerà attendere l’autunno quando si toccherà al lancio del pacchetto 21H2 che tra le altre cose porterà con sé anche il restyling dell’interfaccia Sun Valley.