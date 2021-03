Windows 10 e stampanti, i problemi continuano

Sembrava tutto risolto con le nuove patch del 15 marzo per Windows 10. Invece diversi utenti segnalano che i problemi sono addirittura aumentati. Oltre alla comparsa del famigerato BSOD (Blue Screen Of Death) con alcune stampanti, in seguito all’installazione dei fix sono stati segnalati casi di stampe incomplete o pagine completamente bianche.

Windows 10 e il bug maledetto

Microsoft ha già una lunga storia di aggiornamenti problematici, ma stavolta sembra che la soluzione definitiva sia ancora lontana. Tutto è nato con gli update cumulativi distribuiti lo scorso 9 marzo (Patch Tuesday): KB5000802 (Windows 10 20H2/2004), KB5000808 (Windows 10 1909/1903), KB5000822 (Windows 10 1809) e KB5000809 (Windows 10 1803). L’azienda di Redmond aveva confermato l’esistenza del bug che causa l’apparizione del BSOD con il messaggio di errore APC_INDEX_MISMATCH, rilasciando un fix provvisorio.

Il fix definitivo (in teoria) per le varie edizioni del sistema operativo è stato invece distribuito il 15 marzo: KB5001567 (Windows 10 20H2/2004), KB5001566 (Windows 10 1909/1903), KB5001568 (Windows 10 1809) e KB5001565 (Windows 10 1803). Purtroppo, come si può leggere anche nei commenti all’articolo, diversi utenti hanno segnalato che il problema non è stato risolto per nulla.

La stessa Microsoft ha aggiornato le pagine relativi alle patch “out-of-band” del 15 marzo, indicando che possono manifestarsi “risultati inaspettati durante la stampa da alcune app“:

Elementi del documento potrebbero essere stampati come caselle nere/a colori o potrebbero mancare, inclusi codici a barre, codici QR ed elementi grafici, come i loghi.

Le righe delle tabelle potrebbero mancare. Potrebbero essere presenti anche altri problemi di allineamento o formattazione.

La stampa da alcune app o da alcune stampanti potrebbe generare una pagina o un’etichetta bianca.

Microsoft afferma di essere al lavoro per una soluzione che sarà disponibile nei prossimi giorni. In pratica il fix del bug introdotto con il fix del bug.