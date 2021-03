Come sempre puntuale a metà della seconda settimana di ogni mese, ecco il nuovo Patch Tuesday di Windows 10. Tocca questa volta all’aggiornamento cumulativo KB5000802, in fase di distribuzione per chi ha nel proprio PC una delle ultime versioni della piattaforma (2004 o 20H2).

Windows 10: il Patch Tuesday di marzo 2021

La procedura di download e installazione può essere avviata attraverso l’utility Windows Update (la fase di rollout è in corso, non risulta ancora disponibile per tutti) o eventualmente eseguita in modalità manuale facendo affidamento ai file presenti nel Microsoft Update Catalog (link a fondo articolo). Con il pacchetto il sistema operativo passa alla build 19041.867 o 19042.867 a seconda dell’edizione installata. In ogni caso le patch e i fix contenuti nell’update di marzo 2021 sono identici per tutti.

Tra i bug risolti alcuni riguardano l’esecuzione dei giochi, la riproduzione dei contenuti video, la componente Desktop Windows Manager, problemi legati all’utilizzo di monitor con supporto all’HDR, alcuni crash ed errori Blue Screen of Death innescati in seguito all’inserimento delle credenziali subito dopo il boot. A questi si aggiungono correzioni relative alla vulnerabilità CVE-2021-1640 (Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability) e a falle riguardanti Windows Shell, Windows Fundamentals, Windows Management, Windows Apps, UAC (Windows User Account Control), Windows Virtualization, Windows Kernel, Microsoft Graphics Component, Internet Explorer, Microsoft Edge Legacy e Windows Media.

Dal blog ufficiale di Windows 10 si apprende inoltre del rollout dello stesso aggiornamento per gli Insider che sono già passati alla versione 21H1 del sistema operativo (build 19043.867).

Coloro fermi alla 1909 invece stanno ricevendo il pacchetto KB5000808 con fix riguardanti la sicurezza (build 18363.1440).