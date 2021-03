Windows 10: nuova patch e nuovo BSOD (update)

Ieri sera Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento cumulativo mensile per Windows 10 e, puntuali come le tasse, sono iniziati ad arrivare segnalazioni di malfunzionamenti. A causa di un problema con uno specifico driver incluso nel sistema operativo, diversi utenti hanno visto apparire il famigerato BSOD (Blue Screen Of Death).

Windows 10: BSOD con la patch difettosa

Una delle vulnerabilità risolte con gli aggiornamenti KB5000802 per le versioni 20H2/2004 e KB5000808 per la versione 1909 riguarda i processi di stampa inviati alla porta “FILE:”. Nella pagina di supporto viene specificato che, al termine dell’installazione, potrebbero verificarsi errori per i processi pendenti (che dovranno essere eliminati manualmente).

L’azienda di Redmond non menziona però un problema ben più grave. Quando l’utente prova a stampare con alcune stampanti (in particolare Kyocera) appare il tristemente noto “schermo blu della morte” che segnala un errore causato dal driver win32kfull.sys. Alcuni utenti hanno risolto con la disinstallazione dei driver della stampante e la successiva reinstallazione, ma la soluzione migliore è rimuovere gli aggiornamenti KB5000802 e KB5000808.

Le versioni consumer di Windows 10 installano automaticamente gli aggiornamenti quando viene effettuata una ricerca con Windows Update. Per evitare problemi è preferibile sospendere gli update per almeno 7 giorni tramite la specifica funzionalità. Microsoft non ha rilasciato un comunicato ufficiale, ma sembra che la distribuzione degli aggiornamenti sia stata già interrotta (per alcuni utenti). Probabilmente è stato attivato il Known Issue Rollback.

Aggiornamento: Microsoft ha confermato l’esistenza del problema con gli update KB5000802 (Windows 10 20H2/2004), KB5000808 (Windows 10 1903), KB5000822 (Windows 10 1809) e KB5000809 (Windows 10 1803). Il BSOD con l’errore APC_INDEX_MISMATCH appare quando si tenta di stampare con alcune stampanti. Ulteriori informazioni verranno comunicate nei prossimi giorni.