Microsoft Edge, fine supporto per la versione Legacy

Come preannunciato un mese fa, Microsoft ha comunicato che la vecchia versione del browser, noto come Edge Legacy, non verrà più supportato. Ciò significa che non riceverà più aggiornamenti di sicurezza. La nuova versione basata su Chromium verrà installata insieme all’update cumulativo del 13 aprile (Patch Tuesday).

Addio al vecchio Edge

Edge Legacy (basato sul motore di rendering EdgeHTML) è integrato in Windows 10, quindi il suo debutto è avvenuto insieme al sistema operativo. Microsoft ha deciso di adottare il codice di Chromium, rilasciando a gennaio 2020 il nuovo Edge, inizialmente disponibile come download separato. Successivamente è stato distribuito anche tramite Windows Update e, a partire da Windows 10 20H2, è incluso direttamente nel sistema operativo.

Sui computer sono quindi presenti due versioni distinte del browser. Edge Legacy non è più supportato dal 9 marzo 2021, per cui Microsoft non rilascerà più patch di sicurezza (ma potrebbe fare un’eccezione se le vulnerabilità sono piuttosto gravi). Il vecchio browser verrà automaticamente eliminato e sostituito dal nuovo (se non già installato) con l’aggiornamento cumulativo del 13 aprile 2021. Ciò avverrà per tutte le versioni attualmente supportate di Windows 10, ovvero 1803, 1809, 1909, 2004 e 20H2.

Microsoft ha recentemente annunciato Edge 89 con diverse novità, tra cui le schede verticali. Altre funzionalità sono in sviluppo, come la modalità Immersive Reader per Wikipedia che mostra una tabella dei contenuti sul lato sinistro per semplificare la lettura, consentendo di passare velocemente alle singole sezioni della pagina. Al momento è disponibile solo per gli iscritti al canale Canary.