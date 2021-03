Microsoft Edge 89: schede verticali e altre novità

Come anticipato pochi giorni fa, Microsoft ha rilasciato Edge 89 per Windows, macOS e Linux. La novità più rilevante è rappresentata dalle schede verticali. Ci sono inoltre miglioramenti per la cronologia, nuove funzionalità per Bing e una riduzione dei tempi di avvio del browser.

Microsoft Edge 89: schede nel pannello laterale

La funzionalità era stata preannunciata quasi un anno fa e ora è ufficialmente disponibile in Edge 89. Cliccando sull’icona nell’angolo superiore sinistro, le schede aperte vengono automaticamente spostate in un pannello laterale. L’utente può effettuare tutte le operazioni consentite nel layout tradizionale, come chiusura, spostamento, apertura nuova scheda e altre possibili mediante menu contestuale.

Il pannello laterale può essere chiuso per occupare meno spazio. Le schede verticali consentono di vedere sempre il titolo della pagina anche quando il numero di schede aperte è elevato (nel layout tradizionale si vede solo la favicon). Microsoft ha inoltre comunicato che la funzionalità Schede in sospensione permette di ridurre il consumo di CPU fino al 26% e della RAM fino al 16%.

L’azienda di Redmond ha semplificato la gestione della cronologia tramite un menu a discesa che permette di accedere ai siti visitati senza aprire l’intera pagina nelle impostazioni. Un’altra importante novità è denominata Potenziamento all’avvio. Edge viene avviato in background quando si riavvia il dispositivo e rimarrà in esecuzione dopo la chiusura di tutte le finestre. La funzionalità permette di ridurre i tempi di avvio fino al 41%.

Le restanti novità riguardano Bing e il modo in cui vengono mostrati i risultati di ricerca per determinati argomenti, tra cui le ricette. Il nuovo layout è tuttavia disponibile solo negli Stati Uniti.