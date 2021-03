Microsoft Edge 89: nuovo menu per le estensioni

Google ha annunciato Chrome 89, quindi il debutto di Edge 89 è questione di ore (entrambi sono basati su Chromium). Oltre ai miglioramenti per il lettore PDF integrato, Microsoft includerà altre interessanti novità, tra cui il nuovo menu nelle barra degli strumenti che permetterà di gestire meglio le estensioni.

Edge 89: più ordine per le estensioni

Le estensioni di Edge sono piccole applicazioni che aggiungono funzionalità al browser. Per modalità predefinita, le icone corrispondenti vengono inserite nella barra degli strumenti (alla destra della barra degli indirizzi). Se l’utente installa molte estensioni, le icone occupano parecchio spazio sulla toolbar. Microsoft ha quindi seguito i suggerimenti ricevuti, creando un menu per le estensioni, simile a quelli per raccolte e preferiti.

Per impostazione predefinita, le estensioni sono visibili nella barra degli strumenti. Tramite il menu è possibile scegliere quali nascondere/visualizzare, cliccando sull’icona dell’occhio. La stessa operazione può essere eseguita selezionando l’opzione presente nel menu contestuale che viene mostrato cliccando sull’icona dell’estensione con il pulsante destro del mouse.

I tre puntini (…) consentono invece di accedere alle impostazioni aggiuntive per le singole estensioni. È possibile anche rimuovere l’icona del menu delle estensioni dalla toolbar. La funzionalità è attualmente disponibile nei canali Canary e Dev. Nella pagina del sito Microsoft Edge Insider dedicata alla roadmap si scopre però che verrà inclusa in Edge 89, insieme ad altre interessanti novità, tra cui la visualizzazione delle schede in verticale.