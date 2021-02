Si segnala oggi una novità interessante oggi per Edge: il browser di casa Microsoft si arricchisce dell’inedita Kids Mode con l’ultimo aggiornamento destinato alle versioni Dev e Canary in fase di distribuzione. Come si può intuire già dal nome si tratta di una modalità studiata per garantire un’esperienza di navigazione sicura ai più piccoli che i genitori possono attivare con un semplice click.

Edge: Microsoft sperimenta la Kids Mode

Tutto ciò che bisogna fare è selezionare il pulsante dedicato “Browse in Kids Mode” nella scheda del profilo utente, come si può vedere nello screenshot qui sotto. Viene così abilitata la funzionalità SafeSearch che filtra i risultati delle ricerche estromettendo quelli potenzialmente non adatti e la protezione dal tracking viene attivata su “Rigido” in modo da prevenire ogni forma di tracciamento.

Ci si trova così di fronte a una schermata in cui è possibile selezionare la fascia d’età del bambino che sta per utilizzare Edge. Le opzioni proposte sono due: dai 5 agli 8 anni con interfaccia semplificata oppure dai 9 anni in su con la segnalazione automatica di contenuti interessanti per i piccoli. In entrambi i casi vengono applicate restrizioni ed è offerta la possibilità di cambiare il tema del browser.

Per uscire dalla Kids Mode è necessario l’inserimento di una password. Un accorgimento il cui fine è evitare che i più piccoli lo possano fare senza la supervisione dei genitori. Sempre attraverso un codice segreto è possibile impostare delle eccezioni, ad esempio per i siti che si è certi non contengano materiale inadatto, ma che vengono automaticamente filtrati e bloccati dal sistema.

È solo l’inizio: Microsoft ha già reso nota l’intenzione di evolvere e migliorare la funzionalità nel tempo. Per il momento la fase di test coinvolge solo gli utenti che hanno attivato la lingua inglese, su computer con sistema operativo Windows o macOS.