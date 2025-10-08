 pCloud abolisce gli abbonamenti: il tuo spazio cloud a vita costa solo 199€
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

pCloud abolisce gli abbonamenti: il tuo spazio cloud a vita costa solo 199€

Approfitta delle offerte a vita pCloud: fino a 10 TB di spazio cloud sicuro e senza costi ricorrenti, né nascosti.
pCloud abolisce gli abbonamenti: il tuo spazio cloud a vita costa solo 199€
Informatica Cloud & Hosting
Approfitta delle offerte a vita pCloud: fino a 10 TB di spazio cloud sicuro e senza costi ricorrenti, né nascosti.

Non capita certo tutti i giorni di imbattersi in un’offerta del genere: pCloud ti dà l’opportunità unica di accaparrarti fino a 10 TB di spazio cloud con un singolo pagamento, che mette la parola fine agli abbonamenti mensili. Questa promozione imperdibile ti spalanca le porte a un ambiente cloud stabile e affidabile e – cosa da non sottovalutare – in linea con le rigide normative svizzere in materia di privacy. Scopri tutti i piani in offerta disponibili a partire da 199 euro.

Ottieni pCloud da 199 euro una tantum

Chi può usare pCloud? Tutti!

pCloud è l’ideale per chi lavora da remoto, coordina progetti creativi o vuole semplicemente mettere al sicuro foto, video e documenti importanti. Non a caso è stato scelto da ben 22 milioni di utenti nel mondo.

Le offerte pCloud attive al momento sono tre: il piano Premium da 500 GB a soli 199 euro (invece di 299), il Premium Plus da 2 TB a 399 euro (era 599) e l’Ultra da 10 TB a 1.190 euro (anziché 1.890). Tutti i piani sono “a vita”, paghi una volta sola e ti dimentichi di canoni futuri o costi nascosti. In più, ogni acquisto è protetto da una garanzia “soddisfatti o rimborsati” di 14 giorni e da un sistema di pagamento sicuro con crittografia SSL a 256 bit.

pCloud: scopri tutti i piani in offerta

Ogni piano include protezione dati con crittografia AES 256-bit e backup automatici che ti permettono di recuperare versioni precedenti dei tuoi file fino a 30 giorni. E se lavori in team o hai bisogno di condividere contenuti con i tuoi clienti, la possibilità di creare link protetti da password e collaborare in cartelle condivise farà sicuramente al caso tuo. Segnaliamo, inoltre, la sincronizzazione automatica dei file fra tutti i dispositivi collegati.

I vantaggi di pCloud sono molteplici, tali da renderlo perfetto per fotografi, freelance, studenti o aziende che vogliono azzerare il rischio di perdere dati preziosi. Questa promozione è un’occasione d’oro per te che cerchi uno spazio cloud in cui conservare ciò che desideri senza dover pagare una quota mensile: con un unico pagamento, ti assicuri fino a 10 TB di spazio, sicuro e sempre a portata di mano. Approfitta subito delle offerte online!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

pCloud, la promo a vita più conveniente: cloud sicuro da 199€ (senza abbonamento)

pCloud, la promo a vita più conveniente: cloud sicuro da 199€ (senza abbonamento)
Siti web pronti in pochi minuti con l'AI: l’offerta Hostinger con sconti fino al 75%

Siti web pronti in pochi minuti con l'AI: l’offerta Hostinger con sconti fino al 75%
Migliori Cloud per Foto e Archiviare Video Online (Classifica 2025)

Migliori Cloud per Foto e Archiviare Video Online (Classifica 2025)
Con Aruba Drive spazio di archiviazione illimitato: tutti i piani sono in sconto

Con Aruba Drive spazio di archiviazione illimitato: tutti i piani sono in sconto
pCloud, la promo a vita più conveniente: cloud sicuro da 199€ (senza abbonamento)

pCloud, la promo a vita più conveniente: cloud sicuro da 199€ (senza abbonamento)
Siti web pronti in pochi minuti con l'AI: l’offerta Hostinger con sconti fino al 75%

Siti web pronti in pochi minuti con l'AI: l’offerta Hostinger con sconti fino al 75%
Migliori Cloud per Foto e Archiviare Video Online (Classifica 2025)

Migliori Cloud per Foto e Archiviare Video Online (Classifica 2025)
Con Aruba Drive spazio di archiviazione illimitato: tutti i piani sono in sconto

Con Aruba Drive spazio di archiviazione illimitato: tutti i piani sono in sconto
Eleonora Busi
Pubblicato il
8 ott 2025
Link copiato negli appunti