pCloud abolisce gli abbonamenti: il tuo spazio cloud a vita costa solo 199€

Non capita certo tutti i giorni di imbattersi in un’offerta del genere: pCloud ti dà l’opportunità unica di accaparrarti fino a 10 TB di spazio cloud con un singolo pagamento, che mette la parola fine agli abbonamenti mensili. Questa promozione imperdibile ti spalanca le porte a un ambiente cloud stabile e affidabile e – cosa da non sottovalutare – in linea con le rigide normative svizzere in materia di privacy. Scopri tutti i piani in offerta disponibili a partire da 199 euro.

Chi può usare pCloud? Tutti!

pCloud è l’ideale per chi lavora da remoto, coordina progetti creativi o vuole semplicemente mettere al sicuro foto, video e documenti importanti. Non a caso è stato scelto da ben 22 milioni di utenti nel mondo.

Le offerte pCloud attive al momento sono tre: il piano Premium da 500 GB a soli 199 euro (invece di 299), il Premium Plus da 2 TB a 399 euro (era 599) e l’Ultra da 10 TB a 1.190 euro (anziché 1.890). Tutti i piani sono “a vita”, paghi una volta sola e ti dimentichi di canoni futuri o costi nascosti. In più, ogni acquisto è protetto da una garanzia “soddisfatti o rimborsati” di 14 giorni e da un sistema di pagamento sicuro con crittografia SSL a 256 bit.

Ogni piano include protezione dati con crittografia AES 256-bit e backup automatici che ti permettono di recuperare versioni precedenti dei tuoi file fino a 30 giorni. E se lavori in team o hai bisogno di condividere contenuti con i tuoi clienti, la possibilità di creare link protetti da password e collaborare in cartelle condivise farà sicuramente al caso tuo. Segnaliamo, inoltre, la sincronizzazione automatica dei file fra tutti i dispositivi collegati.

I vantaggi di pCloud sono molteplici, tali da renderlo perfetto per fotografi, freelance, studenti o aziende che vogliono azzerare il rischio di perdere dati preziosi. Questa promozione è un’occasione d’oro per te che cerchi uno spazio cloud in cui conservare ciò che desideri senza dover pagare una quota mensile: con un unico pagamento, ti assicuri fino a 10 TB di spazio, sicuro e sempre a portata di mano. Approfitta subito delle offerte online!