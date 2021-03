Microsoft Edge, miglioramenti per il reader PDF

Microsoft ha già introdotto diversi miglioramenti per il lettore PDF integrato nel suo browser basato su Chromium. L’azienda di Redmond ha ora annunciato alcune novità che saranno disponibili nelle prossime settimane in Edge per Windows, macOS e Android. La data esatta non è stata comunicata, in quanto Microsoft vuole prima ricevere i feedback dagli Insider.

Microsoft Edge: novità in arrivo

Prima di svelare le nuove funzionalità, Microsoft ha elencato quelle attualmente disponibili in Edge. Per quanto riguarda la lettura e navigazione ci sono la tabella dei contenuti (un sorta di indice del file PDF), la visualizzazione in formato libro, il supporto per gli screen reader e la possibilità di compilare form semplici.

Gli utenti possono inoltre usare la stilo per scrivere e disegnare sul documento PDF, evidenziare alcune parti e ascoltare il contenuto tramite text-to-speech. Attualmente è in versione preliminare la funzionalità che permette di visualizzare e convalidare le firme digitali presenti nel documento.

L’azienda di Redmond offrirà in futuro la funzionalità View Recovery che consentirà di riaprire il file nel punto in cui era stata interrotta la lettura (come avviene in Word). Gli utenti potranno inoltre visualizzare i file MIP (Microsoft Information Protection) protetti in altre aziende.

Altre novità future sono l’anteprima dei file PDF in Esplora file e in Outlook, il supporto per i box di testo nei form e la visualizzazione delle etichette per i file protetti. Sono previsti anche miglioramenti per l’accessibilità, in particolare la compilazione dei form e la navigazione nel documento PDF tramite screen reader.