Windows 10: risolto il problema con le stampanti

Dopo aver annunciato un fix temporaneo, Microsoft ha comunicato la disponibilità di una patch risolutiva per il problema relativo alle stampanti introdotto con gli aggiornamenti cumulativi dello scorso 9 marzo. Il fix definitivo può essere scaricato tramite Windows Update.

Windows 10: KB5001567 per il bug delle stampanti

In seguito all’installazione degli update KB5000802 (Windows 10 20H2/2004), KB5000808 (Windows 10 1909/1903), KB5000822 (Windows 10 1809) e KB5000809 (Windows 10 1803), diversi utenti hanno segnalato la comparsa del famigerato BSOD (Blue Screen Of Death) con il messaggio di errore APC_INDEX_MISMATCH, quando cercano di stampare con specifiche stampanti in alcune app. Microsoft aveva pubblicato un workaround temporaneo, ma ora sono disponibili le nuove patch che correggono il bug.

Questo è l’elenco dei fix per ogni versione supportata di Windows 10:

Windows 10 20H2/2004: KB5001567

Windows 10 1909/1903: KB5001566

Windows 10 1809: KB5001568

Windows 10 1803: KB5001565

L’aggiornamento è opzionale, quindi non verrà installato automaticamente da Windows Update. L’utente deve cliccare sul pulsante “Scarica e installa”. In alternativa è possibile cercare le singole patch sul Microsoft Update Catalog.

I fix verranno ovviamente inclusi negli aggiornamenti cumulativi del 13 aprile (Patch Tuesday). Si tratta degli update che elimineranno il vecchio browser Edge dal computer e installeranno il nuovo Edge basato su Chromium (se non presente).

Microsoft ha inoltre rilasciato la build 19043.899 di Windows 10 21H1 per il canale Beta del programma Insider. Con questa build sono stati risolti diversi bug (tra cui quello relativo alle stampanti), eliminato Edge Legacy e incluso il nuovo Edge. Si tratta degli ultimi “ritocchi” prima della distribuzione prevista per aprile o maggio.