Microsoft Build 2021: online dal 25 al 27 maggio

Apple ha recentemente comunicato la data della sua conferenza dedicata agli sviluppatori. Ora è il turno di Microsoft, anche se non è stato ancora pubblicato un comunicato stampa. L’azienda di Redmond ha però aggiornato la pagina degli eventi, svelando che la Build 2021 si svolgerà dal 25 al 27 maggio, ovviamente in modalità virtuale.

Build 2021: Windows 10 21H2 e Windows 10X?

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia COVID-19, la conferenza Build 2020 (19-20 maggio) si è svolta completamente online. Microsoft aveva comunicato che gli eventi previsti fino a luglio 2021 sarebbero stati organizzati in forma digitale. Quindi, come previsto, anche la Build 2021 potrà essere seguita interamente online e gratis.

Al momento la pagina dedicata non è ancora aggiornata. In quella che elenca i prossimi eventi è apparso invece il riquadro visibile nell’immagine. La conferenza durerà tre giorni, un giorno in più rispetto all’anno scorso. Un portavoce dell’azienda di Redmond ha confermato che la data è corretta.

La Build 2021 dovrebbe essere quasi completamente dedicata al sistema operativo. Si prevedono quindi diverse sessioni su Windows 10, probabilmente sull’importante aggiornamento 21H2 che verrà distribuito in autunno, noto come Sun Valley. Sicuramente si parlerà anche di Windows 10X, la versione “light” che farà concorrenza a Chrome OS.

Si attendono ora notizie sul Google I/O 2021. L’edizione 2020 è stata cancellata. L’evento Google Cloud Next 2021 è stato invece programmato per ottobre (non è noto se in versione digitale o in presenza). Al momento l’unica manifestazione aperta al pubblico è il MWC 2021 di Barcellona. Anche il Computex 2021 sarà esclusivamente online.