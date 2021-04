Tradizionalmente in scena tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, il COMPUTEX è stato prima rimandato e poi definitivamente cancellato lo scorso anno per ragioni legate a COVID-19. Ne risentirà anche l’edizione 2021, inizialmente in programma dall’1 al 5 giugno nella capitale taiwanese di Taipei.

Salta anche COMPUTEX: evento solo online

L’evento non andrà in scena, almeno non nella forma che avevano immaginato e sperato i suoi organizzatori dopo una stagione di stop forzato. Riportiamo di seguito in forma tradotta il breve comunicato comparso sulle pagine del sito ufficiale che cita la pandemia e le difficoltà legate agli spostamenti da un paese all’altro.

Con un’altra ondata di pandemia da coronavirus in tutto il mondo, non sembra essere vicina la fine. La maggioranza delle parti interessate allo show, inclusi espositori internazionali, visitatori e stampa, non può unirsi all’evento a causa dei controlli ai confini nazionali. Pertanto, gli organizzatori di COMPUTEX hanno deciso di cancellare l’appuntamento in presenza di quest’anno.

👉https://t.co/81WkppjXQM#COMPUTEXVirtual will take place from 【May 31 – June 30】with #InnoVEXVirtual as a part of the online show. The visitor online registration will start on April 13. Don't miss out!#BeThere#GetReady pic.twitter.com/tpqycD8xgE — COMPUTEX TAIPEI (@computex_taipei) March 30, 2021

TAITRA (Taiwan External Trade Development Council), organizzazione che si occupa dell’appuntamento, ha annunciato che al suo posto ci sarà #COMPUTEXVirtual, edizione online in programma per un mese intero dal 31 maggio al 30 giugno (includendo anche InnoVEX dedicato a innovazione e startup). Le registrazioni peri visitatori apriranno in data 13 aprile.