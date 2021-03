Oggi la mela morsicata conferma in via ufficiale la data da cerchiare in rosso sul calendario per chi desidera assistere a WWDC21: l’appuntamento annuale dedicato al mondo degli sviluppatori andrà in scena dal 7 all’11 giugno. Nell’occasione Apple dovrebbe annunciare, tra le altre cose, le prossime evoluzioni dei suoi sistemi operativi ovvero iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, WatchOS 8 e macOS 12 (il successore di Big Sur).

Worldwide Developers Conference, edizione 2021 (7-11 giugno)

Si tratterà nuovamente di un evento online, per ovvie ragioni, con accesso gratuito per tutti. Ciò nonostante la volontà è quella di fare le cose in grande, come trapela dalle parole di Susan Prescott (Vice President of Worldwide Developer Relations and Enterprise and Education Marketing) contenute nel comunicato. Le riportiamo di seguito in forma tradotta.

Amiamo riunire i nostri sviluppatori ogni anno alla WWDC, per imparare cose nuove a proposito delle più recenti tecnologie e per metterli in relazione con gli ingegneri Apple. Siamo al lavoro per rendere WWDC21 il nostro appuntamento più grande e migliore di sempre, siamo entusiasti di poter offrire agli sviluppatori nuovi strumenti così da supportarli nella creazione delle applicazioni che cambiano il nostro modo di vivere, lavorare e divertirci.

Nella cornice della Worldwide Developers Conference, focus anche sul mondo della scuola, con la Swift Student Challenge rivolta agli alunni che desiderano mettere alla prova le loro abilità nella programmazione. Maggiori informazioni sulle pagine del sito dedicato.

Nelle immagini ufficiali, visibili in questo articolo, compaiono due paia di occhiali con i riflessi delle icone sulle lenti: un riferimento nemmeno troppo velato all’arrivo degli Apple Glasses per la realtà aumentata già protagonisti di numerose indiscrezioni?