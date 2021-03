Con un breve post condiviso questo pomeriggio sulle pagine del blog ufficiale, Google annuncia di aver fissato le date per il suo prossimo evento dedicato al cloud: l’appuntamento con Cloud Next ’21 è stato inserito in agenda per le giornate che vanno da 12 al 14 ottobre.

Rimane ovviamente un’incognita, un nodo da sciogliere: se si tratterà di un ennesimo evento virtuale causa pandemia oppure se tra sette mesi sarà finalmente possibile tornare a organizzare un appuntamento in presenza. Con la speranza di poter sbagliare la previsione, temiamo sia più probabile veder concretizzata la prima delle due ipotesi, considerando lo scenario attuale e gli sviluppi più recenti.

È ancora troppo presto per stabilire la formula dell’evento e come potrà eventualmente spaziare tra il mondo digitale e quello fisico, dunque rimanete sintonizzati per aggiornamenti, stiamo pianificando il tutto tenendo conto di salute e sicurezza come priorità.

A tal proposito ricordiamo che il Mobile World Congress, il primo grande appuntamento del settore ad essere cancellato lo scorso anno a febbraio, rimane in programma come evento in presenza dal 28 giugno all’1 luglio nella sede tradizionale di Barcellona, come annunciato a settembre da GSMA.