Apple ha annunciato la disponibilità di una nuova feature che consente di copiare le immagini e i contenuti video associati a Foto di iCloud in Google Foto. Doveroso precisare che la caratteristica in un primo momento non risulta disponibile in Italia, ma solo in alcuni paesi europei come Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e nel Regno Unito.

Puoi richiedere di trasferire una copia delle foto e dei video archiviati in Foto di iCloud a Google Foto. Il trasferimento di foto e video da Foto di iCloud non rimuove o altera i contenuti archiviati con Apple, ma ne invia una copia all’altro servizio.

Copiare i contenuti da Foto di iCloud a Google Foto

Una volta effettuata la richiesta gli utenti sono chiamati ad attendere dai tre ai sette giorni perché l’operazione arrivi a completamento. Un tempo necessario per consentire alla mela morsicata di verificare che entrambi gli account (quello Apple e quello Google) facciano riferimento alla stessa persona.

Nel documento pubblicato si legge inoltre che “alcuni dati e formati disponibili in Foto di iCloud, come album smart, Live Photos o alcuni file RAW, potrebbero non essere disponibili quando trasferisci i contenuti a un altro servizio”. Questi gli step necessari per avviare la procedura:

accedere con l’ID Apple al portale privacy.apple.com;

selezionare “Trasferisci una copia dei tuoi dati”;

seguire le istruzioni per completare la richiesta.

Viene anche chiesto di eseguire il login all’account Google, poi si riceverà un’email di conferma. Il trasferimento avviene includendo copie di immagini e video nei seguenti formati: .jpg, .png, .webp, .gif, alcuni file RAW, .mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts e .mkv.

Se aggiungi altre foto o altri video a Foto di iCloud prima dell’inizio del trasferimento dei dati, avrai bisogno di spazio aggiuntivo nell’account Google per completare tale operazione. Se l’account Google esaurisce lo spazio durante il trasferimento, non tutti i contenuti verranno trasferiti. Se aggiungi, aggiorni o elimini contenuti dopo l’inizio del trasferimento oppure se le immagini e i video sono ancora in fase di caricamento, tali contenuti modificati o aggiunti potrebbero non essere inclusi nel trasferimento.

Per ulteriori informazioni in merito invitiamo a consultare il documento condiviso da Apple sulle pagine del supporto ufficiale.