Arriva da Verizon Business un nuovo annuncio per quanto concerne l’offerta rivolta alla customer experience e ai contact center. Si tratta della soluzione Genesys Cloud rivolta alle aziende che desiderano fornire ai clienti un’esperienza ottimale legata al loro brand, attraverso una piattaforma cloud ed end-to-end che tra le altre cose garantisce l’accesso da remoto (Contact Center as a Service).

Genesys Cloud nell’offerta CX di Verizon per i contact center

Va ad aggiungersi a quanto già proposto dal portfolio CX di Verizon Business dove trovano posto anche gli abbonamenti Engage di Genesys per il passaggio dall’on-premise al cloud ibrido e l’implementazione del cloud pubblico o privato. Queste le parole di Sampath Sowmyanarayan, President of Global Enterprise di Verizon Business.

Verizon ha una lunga storia nella fornitura di ottime soluzioni di customer experience grazie Genesys. Mentre le aziende guardano alla CX per differenziarsi, una piattaforma di contact center all-in-one in grado di scalare e abilitare rapidamente per gli operatori nuove funzionalità sui canali digitali può migliorare nettamente il business aziendale. Genesys Cloud fornisce un’eccellente piattaforma per gestire una risorsa che lavora da remoto con ulteriori vantaggi legati all’automazione, l’intelligenza artificiale e i chatbot, offrendo un’esperienza utente ottimizzata e customer-first.

Nel comunicato di annuncio ricevuto in redazione, la società sottolinea come le soluzioni per il contact center siano state ripensate in modo da affrontare il tema della multi-experience includendo l’esperienza di clienti, dipendenti e utenti al fine di migliorare i risultati aziendali.