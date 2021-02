Il 69% dei decision maker ritiene che il 5G aiuterà la loro azienda a superare le difficoltà che COVID-19 ha portato con sé, il 48% afferma di aver già fornito (o di aver in previsione di fornire entro i prossimi mesi) uno smartphone o un dispositivo compatibile con le nuove reti mobile ai dipendenti. È quanto emerge dal 5G Business Report pubblicato da Verizon.

5G Business Report: le nuove reti aiuteranno la ripresa economica

Il documento è il risultato di uno studio condotto negli Stati Uniti (in collaborazione con Morning Consult), ma è del tutto lecito supporre che le stesse dinamiche possano emergere a livello globale. Si fa riferimento anche al cosiddetto Mobile Edge Computing ritenuto importante per l’attività dal 76% dei chiamati in causa. Ancora, in fatto di opportunità, l’80% degli intervistati considera il 5G in grado di crearne di nuove per l’azienda gestita, il 79% per l’intero settore e sempre il 79% per il ruolo ricoperto. L’arco temporale preso in considerazione è quello dei prossimi due anni. Queste le parole di Tami Erwin, CEO di Verizon Business.

Nell’ultimo anno il 5G è diventato una priorità per le aziende che devono gestire le strette tempistiche della trasformazione digitale. I risultati del report sottolineano il ruolo fondamentale che il 5G svolgerà nella ripresa e nella crescita economica. Siamo impegnati e pronti ad aiutare i nostri partner a compiere questa transizione in modo rapido e senza problemi.

Tra i dati e le statistiche emerse di particolare interesse quelli raccolti in merito al presunto impatto che le reti mobile di nuove generazione avranno sui diversi aspetti del business. Come si può vedere dall’immagine qui sotto una quota importante di leader aziendali ritiene potrà riguardare la sicurezza informatica, l’efficienza operativa, la produttività e la comunicazione tra i dipendenti.

Infine, le aziende risultano meglio disposte rispetto ai consumatori a scommettere sull’adozione del nuovo standard. Per consultare la versione integrale del nuovo report pubblicato da Verizon sul 5G rimandiamo alle pagine del sito ufficiale.