La partnership strategica che già da tempo vede impegnate sullo stesso fronte Verizon Business e Cisco si amplia con il debutto di soluzioni inedite relative all’offerta di servizi gestiti SD WAN, nuove alternative per la creazione di un’infrastruttura di rete agile e flessibile.

L’obiettivo dichiarato è quello di fornire ai clienti una copertura a livello globale, l’accesso a nuove funzionalità e un modello innovativo di gestione e amministrazione delle policy per raggiunge gli obiettivi aziendali stabiliti. Queste le parole di Aamir Hussain, Senior Vice President of Business Products di Verizon Business.

Le aziende globali stanno rivedendo i loro processi di trasformazione digitale per riuscire a superare in modo vincente uno degli anni più difficili della storia recente. Lavorando con Cisco, continuiamo a fornire soluzioni innovative per offrire ai nostri clienti gli strumenti di cui hanno bisogno per migliorare la loro efficienza e per crescere. Questi nuovi servizi sono il risultato degli investimenti fatti da Cisco e Verizon nell’ambito ricerca e sviluppo, che mirano ad aiutare i clienti ad accelerare il cambiamento.