Una piattaforma che facendo leva sulle potenzialità di 5G e Mobile Edge Computing (MEC) possa offrire a chi opera nel settore retail una maggiore efficienza nelle operazioni di vendita, migliorando la customer experience: è quanto messo a disposizione dalla collaborazione tra Verizon Business e Deloitte.

5G e MEC per il retail: la piattaforma Verizon-Deloitte

Il funzionamento si basa sull’analisi quasi in tempo reale dei dati relativi all’attività del negozio così da incrementare l’engagement dei clienti, l’efficienza nella gestione del magazzino e più in generale la produttività delle risorse impiegate. La partnership siglata dalle due realtà con SAP porterà all’integrazione della piattaforma nella suite Customer Activity Repository e S/4HANA andando così a intervenire su fatturato, costo dei prodotti e ritorno sulle vendite.

In altre parole, monitoraggio, analytics e insight con il supporto di video e sensori, intelligenza artificiale, realtà aumentata e reti 5G per portare l’automazione in negozi, centri di distribuzione e depositi. Questo il commento di Tami Erwin, CEO di Verizon Business.

È un momento entusiasmante per presentare i risultati della collaborazione che stiamo portando avanti con Deloitte e SAP in ambito retail. Stiamo entrando in un’era rivoluzionaria guidata dalla tecnologia, proprio nel momento in cui tutti i retailer stanno cercando di accelerare la loro trasformazione digitale, aumentare la produttività e migliorare la customer experience. Siamo pronti ad aprire le porte della rivoluzionaria rete 5G e della nostra piattaforma di mobile edge computing e non vediamo l’ora di aiutare i nostri clienti a ripensare tutto, dall’esperienza dei loro dipendenti ai casi d’uso dei clienti finali passando per la supply chain.

Tra gli use case in fase di sviluppo uno fa riferimento a come gestire l’esaurimento delle scorte sugli scaffali. La piattaforma in questione genera notifiche automatiche per gli addetti del negozio e avvisa i centri di distribuzione chiedendo l’invio di altri pezzi. Un’ottimizzazione che ha come conseguenza il permettere a chi si occupa della vendita di concentrarsi maggiormente sul rapporto con i clienti evitando di perdere tempo con questioni logistiche. Concludiamo con le parole di Anthony Stephan, responsabile Consulting LLP e capo del US Consulting per il settore consumer di Deloitte.