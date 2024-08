Bose QuietComfort Ultra: sconto EPICO di 100 euro su Amazon

Un’esperienza sonora senza precedenti è a portata di mano con gli auricolari Bose QuietComfort Ultra, ora disponibili su Amazon con un imperdibile sconto del 29%, al prezzo speciale di soli 249,95 euro rispetto ai 349,95 euro di listino. Questi auricolari rappresentano il non plus ultra per chi cerca una qualità audio di livello superiore e un comfort straordinario.

Bose QuietComfort Ultra: un affare da prendere al volo

Gli auricolari Bose QuietComfort Ultra introducono una nuova dimensione di ascolto grazie alla tecnologia Audio Spaziale. Ogni nota, ogni strumento musicale sembra prendere vita attorno a te, offrendo un’esperienza immersiva che ti farà sentire al centro della tua musica preferita come mai prima d’ora.

La cancellazione del rumore è portata a un nuovo livello con la tecnologia CustomTune, che analizza entrambe le orecchie per adattare il suono in modo personalizzato. Questo significa che potrai godere di un ascolto ottimale, privo di distrazioni, ovunque tu sia.

Il comfort è un aspetto cruciale, soprattutto per chi ama ascoltare musica o fare lunghe telefonate. Con nove morbidi cuscinetti auricolari e anelli stabilizzatori tra cui scegliere, i Bose QuietComfort Ultra offrono una vestibilità perfetta e comoda per tutta la giornata. Le tre modalità di ascolto—Quiet Mode, Aware Mode e Immersion Mode—permettono di adattare l’audio alle tue esigenze, che tu voglia isolarti completamente o rimanere consapevole dell’ambiente circostante.

La lunga durata della batteria è un altro punto forte: fino a 6 ore di ascolto ininterrotto o 4 ore con la modalità audio immersivo. E se sei di fretta, una ricarica di soli 20 minuti ti garantirà altre 2 ore di musica.

La tecnologia Bluetooth multipoint consente un passaggio fluido tra i dispositivi, mentre i microfoni anti-rumore e i comandi touch intuitivi assicurano chiamate chiare e un controllo totale delle tue tracce musicali. Inoltre, la possibilità di utilizzare un solo auricolare per chiamate o ascolto offre ulteriore flessibilità.

Con questo sconto imperdibile, i Bose QuietComfort Ultra diventano un’opzione ancora più irresistibile per chi non vuole scendere a compromessi sul suono. Approfitta di questa offerta e rivoluziona il tuo modo di ascoltare la musica.