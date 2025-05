Operazione pulito con Tineco FLOOR ONE S7 Pro: niente più sforzi (promo)

Con Tineco FLOOR ONE S7 Pro la casa è pulita nel giro di una passata. Di cosa? Ovviamente di un sistema di pulizia di ultima generazione che unisce un classico aspirapolvere senza fili a un potente lavapavimenti che usa solo ed esclusivamente acqua pulita per trattare le superfici. Come risultato hai casa pulita più che mai ed è efficiente sia sullo sporco più ostinato che per eliminare l’odore dei tuoi amici a 4 zampe. Approfittane ora che è disponibile con due sconti su Amazon, spunta anche il coupon e portarlo a casa a soli 454 euro invece di 719 euro. Risparmio totale di 265€ e tanta, tanta fatica.

Tineco FLOOR ONE S7 Pro, il sistema di pulizia definitivo

È facile usarlo perché è come passare l’aspirapolvere. Con una sola passata, però, Tineco FLOOR ONE S7 Pro non solo aspira lo sporco di grosse dimensioni ma elimina anche le macchie e la sporcizia più ostinata con la sua spazzola a rullo che ruota all’infinito. Acqua sempre pulita grazie al doppio serbatoio di cui è dotato e sistema così avanzato e intelligente da essere adatto a chiunque. Non devi preoccuparti di staccare e attaccare la fila visto che è completamente wireless ed ha anche un peso relativamente leggero.

Accendilo e lascia fare tutto il lavoro a lui, nel vero senso della parola. Il display LED ti consente di organizzare la pulizia a tuo piacimento ma quando attivi la modalità automatica, i sensori di cui è dotato individuano il grado di sporco e regolano in automatico la potenza e la velocità con cui deve pulire. Non vengono trascurati neanche i bordi grazie alle spazzole aggiuntive sui lati, le quali non la lasciano neanche un granello dietro di loro. 40 minuti di autonomia per muoverti in casa senza fretta e una basetta di ricarica intelligente poiché non solo ripristina la batteria ma pulisce in automatico le spazzole con un solo tasto.

A soli 454 euro su Amazon, il magico Tineco FLOOR ONE S7 Pro non te lo devi far scappare. Collegati e spunta il coupon così risparmi 265 euro in un colpo solo.