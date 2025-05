Trasformazione della casa istantanea con 4 prese SMART Meross (7€ cad.)

Eccezionale pacchetto se il tuo obiettivo è quello di interconnettere casa. Con le prese smart questo traguardo lo raggiungi nel giro di un acquisto, soprattutto se ti affidi ai dispositivi di Meross che sono sia altamente compatibili che supportati sia ad Amazon Alexa che Google Assistant oltre che gestibili attraverso app su smartphone. Pratiche, facili da installare ed ora anche economiche. Infatti sono in sconto su Amazon e con soli 29,74 euro invece di 34,99 euro le porti a casa. Ebbene, risparmio del 15% per un prezzo finale di soli 7,44€ ciascuna.

Prese smart Meross, ecco come si usano in casa

Le frapponi tra la presa di corrente e il prodotto che vuoi rendere smart. Una volta che hai scelto qualche dispositivo rendere di un’ultima generazione, il gioco è fatto. Entrano subito in funzione e non necessitano di uno specialista o lavori da elettricista. Sono gestibili direttamente tramite l’app sul tuo smartphone per semplificare ogni azione quotidiana e, se poi, hai Amazon Alexa o Google Assistant o SmartThings, puoi utilizzare anche dei comandi vocali.

Ogni presa offre delle funzioni aggiuntive che rendono i tuoi prodotti così come i tuoi elettrodomestici al passo con i tempi. Naturalmente sblocchi il controllo vocale e da remoto ma puoi anche monitorare i consumi energetici per scoprire se qualche tua azione pesa troppo in bolletta a fine mese o, ancora, creare timer e programmazioni per avere tutto automatizzato. Meross offre diverse garanzie tra cui tempi di risposta efficienti, un sistema realizzato a prova di intoppo con certificazioni sulla sicurezza e tante comodità da scoprire nel corso della quotidianità.

A soli 29,74 euro su Amazon, le 4 prese smart firmate Meross sono da acquistare al volo. Non perdere tempo e aggiungile subito al carrello con uno sconto del 15% che rende questo pacco veramente conveniente.