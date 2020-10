Panos Panay ha espresso in più di una occasione la volontà di lavorare affinché le persone amino Windows, non solo ne abbiano bisogno. In quest’ottica si spiega l’impegno di Microsoft finalizzato a migliorare la piattaforma non solo dal punto di vista delle performance e delle funzionalità, ma anche dell’interfaccia. A tal proposito il gruppo di Redmond sembra aver messo in cantiere un importante restyling della UI desktop di Windows 10 da introdurre entro la fine del prossimo anno. Stando alle indiscrezioni il progetto è noto internamente come Sun Valley.

Windows 10: nuova UI desktop (Sun Valley) nel 2021

Il tutto è da prendere con le pinze, come sempre in questi casi. La fonte del rumor fa riferimento a un rollout previsto in concomitanza a quello di Cobalt, major update in arrivo nell’autunno 2021. Si tratterà di fatto del pacchetto 21H2, presumibilmente October 2021 Update. Saranno interessati molti degli elementi principali che compongono l’interfaccia del sistema operativo: dal menu Start (appena rinnovato) al Centro Notifiche, fino al File Explorer a cui si fa affidamento per la gestione dei contenuti.

Ad ogni modo Microsoft non commetterà, si spera, l’errore fatto in passato stravolgendo completamente la UI (si pensi al passaggio da Windows 7 a Windows 8) né forzando gli utenti ad accettare in modo coercitivo le novità, lasciando loro la possibilità di evitare o rimandare il passaggio e comunque intervenendo in modo mirato, mantenendo il look and feel di Windows 10 a cui centinaia di milioni di persone sono già abituate.

Guardando alla concorrenza più diretta, Apple sta facendo qualcosa di molto simile con macOS: l’arrivo ormai prossimo della nuova versione Big Sur rappresenta un taglio con il passato di OS X che si concretizza anche con un rinnovamento dell’interfaccia.