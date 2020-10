Ha preso il via il rilascio di un aggiornamento destinato agli utenti di Windows 10 che partecipano al programma Insider di Microsoft presenti nel Release Preview Channel e che hanno già installato l’October 2020 Update in distribuzione da qualche giorno. Il pacchetto KB4580364 (Build 19042.608) porta con sé alcune novità tra le quali spicca l’integrazione di Meet Now nel sistema operativo.

Skype: Meet Now per tutti, a breve su Windows 10

Della funzionalità, battezzata Riunione Immediata in italiano, abbiamo già scritto più volte su queste pagine negli ultimi mesi. Si tratta sostanzialmente di una caratteristica che permette di avviare una videochiamata o di unirsi a una organizzata da altri in pochi e semplici click, senza dover scaricare alcun software aggiuntivo né creare account o eseguire login. Le due animazioni visibili di seguito lo spiegano in modo piuttosto chiaro.

L’aggiornamento appena pubblicato da Microsoft integra il pulsante di Meet Now nella barra delle applicazioni, rendendolo così immediatamente raggiungibile. Stando a quanto dichiarato dal gruppo di Redmond il rollout impiegherà alcune settimane prima di raggiungere tutti.

Così facendo la software house vuol spingere l’utilizzo di Skype, forse la soluzione per comunicare da remoto che meno ha beneficiato di una crescita (rispetto ad esempio a Teams) durante quest’ultimo periodo di smart working e didattica a distanza. Nel changelog dell’update per Windows 10 anche un lungo elenco di bug segnalati e corretti, uno dei quali relativo a un problema per Windows Subsystem for Linux 2 su dispositivi con architettura ARM64.