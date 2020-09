Meet Now: così Windows 10 sfiderà Zoom e Meet

Tra le prossime novità in arrivo su Windows 10 potrebbe esserci una funzionalità inedita chiamata Meet Now: un potenziale asso nella manica di Microsoft. Si trova al momento in fase di test (nella build 20211) e non è dato a sapere se farà poi il suo debutto ufficiale nella release stabile della piattaforma. Merita però di essere segnalata e spiegata.

Windows 10: Meet Now per battere Meet e Zoom

L’obiettivo non dichiarato è quello di rosicchiare quote di mercato ad alternative di terze parti come Zoom e Meet che negli ultimi mesi hanno visto la loro popolarità crescere a dismisura complice l’adozione su larga scala delle soluzioni per smart working, didattica a distanza e comunicazione da remoto. Ciò che fa Meet Now è posizionare un’icona nella systray, a forma di videocamera, che una volta selezionata mostra le opzioni “Create a meeting” (“Crea un meeting”) e “Join a meeting” (“Unisciti a un meeting”). Gli screenshot allegati a questo articolo sono quelli pubblicati in origine dalla redazione del sito Windows Latest.

La prima delle due genera un codice univoco e un link da condividere con gli altri partecipanti alla riunione, mentre la seconda chiede l’inserimento di quelli ricevuti.

Una volta pronti per avviare la comunicazione, se l’utente ha installato Skype il software viene aperto in automatico, altrimenti la videochiamata prende il via in una finestra del browser. Curiosamente la fonte della notizia non fa alcun riferimento a Teams.

A rendere il tutto più interessante il fatto che non sia richiesto alcun account Microsoft né Skype. Per il momento il gruppo di Redmond non ha rilasciato alcun annuncio né commento ufficiale in merito a Meet Now. Difficilmente vedremo la funzionalità integrata già nell’aggiornamento 20H2 per Windows 10 in arrivo entro l’autunno, ma nessuna ipotesi è da escludere.