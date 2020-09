Google Meet: come sfocare lo sfondo nelle chiamate

Ennesima novità introdotta in questi giorni su Google Meet, servizio per la comunicazione e collaborazione da remoto particolarmente apprezzato nell’ambito della didattica a distanza e dello smart working: si tratta della feature che permette di sfocare lo sfondo nascondendo così ciò che si trova alle spalle dell’utente durante videochiamate, riunioni e lezioni online.

Google Meet: ora si può sfocare lo sfondo

Ad occuparsene sono gli algoritmi IA messi a punto dal gruppo di Mountain View con una modalità del tutto simile a quelle già viste su alcuni servizi concorrenti. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre al minimo le distrazioni ed evitare incidenti come quello divenuto virale del BBC Dad: in collegamento in diretta con l’emittente britannico, l’analista politico Robert E. Kelly fu interrotto dall’interruzione nel suo studio della figlia.

È possibile attivarlo prima di unirsi a una videochiamata tramite click sul pulsante nell’angolo inferiore destro dell’interfaccia oppure quando la comunicazione è già stata avviata selezionando la voce “Attiva sfocatura sfondo” tra le opzioni.

Un’altra novità introdotta in questi giorni su Meet, ancora in fase di rollout, è quella che consente di attivare la nuova interfaccia in griglia che mostra 49 utenti in contemporanea. Il suo arrivo era stato anticipato nel mese di giugno e ora Google ha mantenuto la promessa, giusto in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico.