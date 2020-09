Su Google Meet ci si sta in 49+1, tutti insieme

Google Meet è risultato essere, insieme al Registro Elettronico, lo strumento più utilizzato in Italia per la didattica a distanza nei difficili mesi che hanno concluso lo scorso anno scolastico. Non stupisce che proprio in questi giorni di ritorno sui banchi (in Italia e non solo) il servizio accolga alcune importanti funzionalità inedite.

Meet: disponibile l’interfaccia a griglia per 49 utenti

C’è anche quella annunciata a giugno e relativa a un nuovo layout per l’interfaccia che permette di visualizzare fino a 49 utenti in contemporanea sulla stessa schermata. In questo modo gli insegnanti saranno in grado di tenere sottocchio anche le classi più numerose e gli studenti di osservare i loro compagni anche se la lezione si tiene da remoto.

In aggiunta, come si può osservare nello screenshot qui sopra, ora Meet consente di vedere se stessi in un piccolo riquadro posizionato nell’angolo superiore destro della UI. Il numero di partecipanti mostrati insieme sale dunque complessivamente a 50.

Per ovvie ragioni di spazio la nuova interfaccia è disponibile solo sulla edizione Web del servizio. Per attivarla non bisogna far altro che aprire le impostazioni durante una riunione, selezionare la voce “Modifica layout” e infine “In griglia”.

La funzionalità è in fase di rollout e potrebbero essere necessarie fino a due settimane prima di poterla veder disponibile. Un altra novità al debutto in questi giorni su Meet è quella che permette di sfocare lo sfondo durante una riunione o una videochiamata.