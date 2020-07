Tra gli ambiti in cui una soluzione come Google Meet ha ottenuto il maggior successo negli ultimi mesi c’è quello della scuola, per finalità legate alla didattica a distanza. A questo proposito oggi bigG annuncia una novità che riguarda le lezioni online organizzate da account G Suite for Education o G Suite Enterprise for Education: stop alla partecipazione degli utenti anonimi.

Nelle lezioni su Google Meet solo se autenticati

L’obiettivo dichiarato è quello di evitare spiacevoli sorprese, un po’ come avvenuto nel recente passato con la piaga Zoombombing che ha interessato il concorrente Zoom. Per unirsi a una sessione sarà dunque necessario prima autenticarsi con il proprio account.

La mossa del gruppo di Mountain View è stata introdotta con tutta probabilità in conseguenza ai feedback raccolti dagli insegnanti che nell’ultimo periodo si sono affidati a Google Meet per proseguire la propria attività durante la crisi sanitaria. Pare infatti che con l’adozione su larga scala della didattica a distanza un numero non indifferente di studenti abbia iniziato a condividere i link per unirsi alle lezioni in modo da consentire l’ingresso ad altri, con esiti che non è difficile immaginare.

Gli utenti anonimi possono disturbare l’apprendimento facendo rumore o condividendo contenuti, diventando fonte di distrazione per gli organizzatori dei meeting quando si uniscono a una riunione.

Il cambiamento sarà applicato entro i prossimi 15 giorni e attivo di default. Gli insegnanti e gli istituti, in caso di necessità, possono chiedere la disabilitazione della feature contattando il team di supporto per G Suite.