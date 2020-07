Il 17 maggio abbiamo pubblicato su queste pagine un articolo per segnalare il traguardo dei 50 milioni di download raggiunto dall’applicazione Android di Google Meet. Oggi, a meno di due mesi di distanza, eccone un altro per confermare quanto la crescita del servizio sia repentina e costante: superati i 100 milioni di download da Play Store.

Meet su Android: 100 milioni di volte

Merito anche dei continui miglioramenti introdotti dal gruppo di Mountain View per tenere testa alla sempre agguerrita concorrenza di Zoom, Microsoft Teams e delle altre piattaforme dedicate a smart working e comunicazione da remoto, nonché di alcuni accorgimenti come l’integrazione con Gmail che di fatto ha reso Meet accessibile direttamente dalla casella di posta elettronica o la sfocatura dello sfondo.

Tra gli ultimi update quello che si occupa della cancellazione del rumore ambientale: facendo leva su cloud e algoritmi di machine learning il servizio è in grado di eliminare dalla trasmissione rumori fastidiosi come i pulsanti della tastiera premuti durante una riunione, il ticchettio di una penna sul tavolo e persino il pianto di un bambino o l’abbaiare di un cane.

All’orizzonte anche il debutto di importanti novità indirizzate all’ambito della didattica a distanza, per studenti e insegnanti. Annunciate a fine giugno, esordiranno nel corso dei prossimi mesi, giusto in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico che per alcuni quasi inevitabilmente non coinciderà con il ritorno in aula.