Link a Meet negli inviti Zoom ricevuti su Gmail?

Ti aspetti un invito per partecipare a una riunione su Zoom e arriva con in allegato un link verso Google Meet. Bizzarro, ma è quanto pare essere accaduto ad alcuni utenti. Il gruppo di Mountain View sembra aver inserito un collegamento verso il proprio servizio in alcuni messaggi recapitati tramite la casella di posta Gmail.

Mandi il link per Zoom, arriva con quello a Meet

Per meglio capire di cosa si sta parlando è sufficiente dare uno sguardo allo screenshot qui sotto, condiviso da un lettore del sito MSPoweruser (link a fondo articolo). Oltre al link verso Zoom ne compare un secondo che punta a Meet, non inviato in origine stando a quanto reso noto dal mittente.

È accaduto spedendo l’invito tramite il client di posta elettronica di Windows 10. Va precisato che in redazione abbiamo eseguito un paio di test per verificare l’anomalia, senza però riuscire a replicare la dinamica.

Dal gruppo di Mountain View al momento non è giunta alcuna dichiarazione in merito. Trattandosi di un’immagine proveniente da fonti non ufficiali è ad ogni modo da prendere con le pinze in attesa di ulteriori chiarimenti.