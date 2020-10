Debutta oggi il nuovo aggiornamento semestrale per Windows 10, quell’October 2020 Update di cui abbiamo scritto più volte nell’ultimo periodo come di un qualcosa più simile a un service pack piuttosto che a un major update. La fase di rollout è stata avviata da Microsoft e raggiungerà a breve tutti i computer con i requisiti necessari per l’installazione.

Windows 10 20H2: October 2020 Update, le novità

Al momento per iniziare il download è necessario aprire Windows Update ed effettuare un controllo manuale. In alternativa è possibile scaricare l’Assistente Aggiornamento dal sito ufficiale di Windows 10 e passare così subito alla versione 20H2 o 2009 del sistema operativo.

Nell’occasione Microsoft ha pubblicato un video che riassume le principali novità introdotte dal pacchetto. Eccolo.

L’aggiornamento porta con sé soprattutto la correzione dei bug riscontrati nelle release precedenti e miglioramenti per quanto concerne la stabilità della piattaforma, ma anche un ritocco estetico al menu Start come anticipato nei mesi scorsi e visibile nella galleria di immagini qui sotto.

Nel changelog trovano poi posto alcune novità riguardanti la gestione delle notifiche, l’integrazione della release del browser Edge basata su Chromium, la personalizzazione della barra delle applicazioni in seguito all’installazione del sistema operativo, una nuova interfaccia per la modalità tablet attivabile sui dispositivi 2-in-1 e il supporto a Xbox Game Pass su PC.