È di nuovo tempo di Patch Tuesday per Windows 10. In fase di distribuzione attraverso Windows Update il nuovo aggiornamento cumulativo per il sistema operativo di casa Microsoft. La speranza è quella di non assistere alla comparsa di altri bug come accaduto negli ultimi mesi (settembre compreso).

Disponibile il Patch Tuesday di ottobre per W10

Nel changelog trova posto l’immancabile elenco di correzioni e miglioramenti introdotti dalla software house: si segnalano interventi su ben 87 vulnerabilità, 21 delle quali ritenute potenzialmente in grado di attribuire a malintenzionati gli accessi necessari per l’esecuzione di codice da remoto. Il gruppo di Redmond afferma di aver risolto anche il cosiddetto Ping of Death, problema causato da un intoppo nella gestione dei protocolli TCP/IP che consentiva tramite exploit di mandare in crash il computer facendo comparire il Blue Screen of Death. Così l’update si presenta sulle varie edizioni della piattaforma:

KB4580346 (build 14393.3986) per la versione 1607;

KB4580370 (build 15063.2525) per la versione 1703;

KB4580328 (build 16299.2166) per la versione 1709;

KB4580330 (build 17134.1792) per la versione 1803;

KB4577668 (build 17763.1518) per la versione 1809;

KB4577671 (build 18362.1139 e 18363.1139) per le versioni 1903 e 1909;

KB4579311 (build 19041.572) per la versione 2004.

Archiviato il Patch Tuesday, alle porte c’è ora l’October 2020 Update per Windows 10. Come già scritto in più occasioni sarà qualcosa di più simile a un service pack piuttosto che a un vero e proprio major update come è stato il pacchetto 2004 disponibile dalla primavera. Rumor lo danno in arrivo già entro i prossimi giorni.