Windows 10: c'è KB4577063 per il May 2020 Update

Mancano ancora un paio di settimane all’arrivo del Patch Tuesday di ottobre (si spera meno bucato del precedente), ma oggi si segnala il rilascio di un nuovo aggiornamento cumulativo da parte di Microsoft: il pacchetto KB4577063 è destinato ai dispositivi con sistema operativo Windows 10 che hanno già installato il May 2020 Update in distribuzione a partire dalla scorsa primavera.

Windows 10, l’aggiornamento cumulativo KB4577063

Porta la piattaforma alla build 19041.546 e include un lungo elenco di bugfix. Alcuni di quelli contenuti nel corposo changelog riguardano un problema riscontrato nella modalità Internet Explorer del nuovo browser Edge, un bug che impediva alla barra della lingua di essere visualizzata correttamente e un altro che si traduceva nel mancato riconoscimento facciale tramite Hello utilizzando determinate webcam. Ridotte inoltre le distorsioni generate durante la riproduzione dei contenuti nei visori per la Mixed Reality come HoloLens.

Il processo di download e installazione dell’aggiornamento può essere avviato semplicemente aprendo Windows Update sui computer e i dispositivi con Windows 10 che già dispongono del May 2020 Update.

Alle porte c’è inoltre 20H2, come già scritto in diverse occasioni più un service pack che non un vero e proprio aggiornamento corposo. Farà il suo esordio entro un mese circa. Poi, a partire dal 2021, Microsoft potrebbe scegliere di rivedere la propria roadmap distribuendo un solo major update all’anno come ipotizzato a inizio settembre.