Windows 10 KB4571744 sistema il May 2020 Update

Al via nella giornata di oggi il rilascio dell’aggiornamento etichettato come KB4571744 per Windows 10. Ha come obiettivo principale quello di correggere alcuni dei bug introdotti nei mesi scorsi con il debutto del May 2020 Update: nel changelog Microsoft ne elenca ben 72.

Windows 10: l’aggiornamento KB4571744 in download

Il download è facoltativo. Le stesse correzioni troveranno poi posto la prossima settimana nel Patch Tuesday di settembre che si spera non replichi quanto visto con quello di agosto, un mezzo disastro considerando i tanti problemi insorti in seguito alla sua installazione, tra crash improvvisi, Blue Screen of Death e altre anomalie che hanno compromesso la stabilità del sistema operativo.

Alcuni dei bug corretti con KB4571744 riguardano il mancato caricamento dei contenuti ActiveX, una visualizzazione inesatta della schermata di login, malfunzionamenti per il menu Start in ambienti virtualizzati, font mancanti, l’impossibilità di ridurre le finestre a icona e un intoppo che causa la chiusura delle tastiere touch non appena toccato lo schermo rendendo così impossibile l’inserimento dei testi.

Anche in considerazione dell’esperienza non esattamente positiva degli ultimi anni, dal 2021 il gruppo di Redmond potrebbe rivedere la propria roadmap legata al rilascio dei major update per Windows 10. Alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi parlano di un solo rilascio annuale anziché due, partendo dall’autunno con il pacchetto 21H2.