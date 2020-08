Windows 10 KB4566782: un disastro, BSOD su Lenovo

Scivolone estivo per Microsoft che con il Patch Tuesday di agosto, rilasciato nella prima metà del mese, ha innescato una serie di problemi che ora vengono segnalati da un numero non indifferente di utenti. I bug presenti nell’aggiornamento KB4566782 sembrano interessare soprattutto i possessori di un computer della linea Lenovo ThinkPad, più nello specifico i modelli 2019 e 2020.

W10: problemi con il Patch Tuesday di agosto

Il produttore cinese è intervenuto con la pubblicazione di un documento di supporto in cui si fa esplicito riferimento a Blue Screen of Death e ad altri intoppi come l’impossibilità di sfruttare l’autenticazione biometrica di Windows Hello o legati alla gestione dei dispositivi. Viene offerto un workaround temporaneo che consiste nel disattivare l’opzione “Enhanced Windows Biometric Security” all’interno del BIOS.

C’è invece ben poco da fare per chi pur utilizzando macchine di un brand differente dopo aver installato l’update si trova di fronte allo stesso problema oppure a crash e rallentamenti. Al momento non è dato a sapere quanto siano diffusi i problemi né se il gruppo di Redmond li abbia presi in carico per porvi rimedio.

L’ecosistema Windows non è mai stato immune da bug e falle riscontrate nel codice, ma la situazione è andata peggiorando nel recente passato, da quando nell’autunno 2018 il rilascio del secondo major update annuale ha causato la cancellazione random di file e contenuti negli hard disk. Microsoft ne è consapevole, tanto da aver deciso di rallentare i ritmi di distribuzione degli aggiornamenti più corposi, alternandoli su base semestrale ad altri più simili a dei service pack. Questo però, stando a quanto continua ad emergere, ancora non è sufficiente.