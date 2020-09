Windows 10: Microsoft correggerà il bug di Foto

Pian piano (forse troppo), Microsoft si è messa al lavoro per risolvere alcuni dei bug emersi di recente in seguito al rilascio di alcuni aggiornamenti per Windows 10: correggerà anche quello che dopo l’installazione del May 2020 Update interessa l’applicazione Foto impedendo ad alcuni utenti la corretta visualizzazione delle immagini.

Windows 10 2004: il bug di Foto, fix in arrivo

Dopo aver raccolto un numero sufficiente di segnalazioni e feedback il gruppo di Redmond ha confezionato il fix incluso nella versione 2020.20090.1002.0 che al momento si trova già sottoposta alla fase di test con la collaborazione degli Insider. Non è ad ogni modo dato a sapere cosa abbia innescato l’anomalia.

A causa dell’intoppo parecchi utenti di Windows 10 hanno visto comparire sul monitor una schermata del tutto bianca o del tutto nera, accompagnata da un crash, come risultato del tentativo di aprire una o più immagini. Questa una delle testimonianze raccolte sui forum del supporto ufficiale.

Foto sembra incline al crash quando guardo vengono aperte più immagini nello stesso momento o visualizzandole per qualche tempo. Dopo un po’ la finestra torna alla schermata principale, perdendo ogni riferimento al file caricato.

Di seguito un altro feedback.

La finestra di Foto si apre, ma rimane bianca o nera con nessun contenuto. Accade in modo casuale e apparentemente inspiegabile, ormai da settimane.

Un altro bug introdotto con il May 2020 Update e preso in carico da Microsoft è quello relativo ai problemi di connessione che si verificano su alcuni laptop con modulo LTE per l’accesso a Internet in movimento. La software house ha dichiarato di esserne a conoscenza e di aver avviato i lavori per il rilascio di un fix in tempi rapidi.