Windows 10 Insider Preview Build 20206: le novità

Oggi Microsoft anticipa quelle che saranno alcune delle novità in arrivo per Windows 10 con il rilascio della Insider Preview Build 20206 nel Dev Channel. Incluse alcune feature inedite che riguardano l’inserimento dei testi e la comunicazione, stando al gruppo di Redmond realizzate in conseguenza ai feedback ricevuti dagli utenti.

Windows 10 Insider Preview Build 20206

Il post sul blog ufficiale si apre citando miglioramenti al Pannello Emoji, quello che consente di selezionare rapidamente le faccine da inserire nei messaggi: c’è il supporto a più linguaggi, ai kaomoji come (ಠ皿ಠ) e ai simboli oltre che ad accorgimenti per gestire la cronologia degli appunti e per l’accesso alle GIF animate.

Debutta poi Voice Typing, evoluzione del sistema già incluso in Windows 10 per la dettatura vocale che consente di trascrivere in tempo reale quanto pronunciato velocizzando così la stesura dei testi. I passi in avanti su questo fronte si registrano soprattutto per quanto riguarda l’interpretazione della punteggiatura. Tra le lingue supportate c’è anche l’italiano permettendo così di impartire comandi come “sospendi dettatura”, “termina dettatura”, “termina ascolto”, termina modalità voce”, “sospendi modalità voce”, “elimina elemento”, “cancella elemento”, “scarta elemento” e “seleziona elemento”.

Microsoft sperimenta inoltre un nuovo layout per la tastiera virtuale mostrata sui dispositivi con schermo touch. Restando in tema, sempre sulla base dei feedback raccolti, sono state migliorate le gesture del cursore da eseguire premendo e tenendo premuto sulla barra spaziatrice.

Il changelog della Insider Preview Build 20206 si completa con l’immancabile elenco di bugfix. Trattandosi di una versione della piattaforma non definitiva se ne sconsiglia l’utilizzo sui PC impiegati quotidianamente per il lavoro (non che le versioni finali siano sempre stabili).