Annunciato nell’ottobre 2019 come primo dispositivo dual screen con piattaforma Windows 10X, il modello Surface Neo è sostanzialmente scomparso dai radar di Microsoft: la cancellazione non è mai stata annunciata in via ufficiale, ma da lungo tempo non si hanno più notizie o aggiornamenti. Nel fine settimana è spuntato un video inedito che mostra il prodotto.

Un Surface Neo senza schermi: eccolo

Protagonista della clip è un prototipo senza display che permette di dare uno sguardo da vicino alla disposizione delle componenti interne, del tutto simile a quella vista sul Surface Duo con sistema operativo Android. Trattandosi di una fonte non ufficiale, il contenuto va per ovvie ragioni preso con le pinze.

In seguito alla presentazione risalente a ormai quasi due anni fa, qualcosa è andato storto o comunque non secondo i piani del gruppo di Redmond. Anzitutto dal punto di vista hardware, con il lancio di Surface Neo prima posticipato e poi semplicemente non più menzionato dalla società.

Lato software, invece, la piattaforma Windows 10X destinata in un primo momento a pieghevoli e dual screen è stata convertita a sistema operativo per laptop con specifiche tecniche di fascia medio-bassa, una sorta di concorrente per Chrome OS di Google (alla base dei Chromebook). Il mese scorso la notizia di un rinvio, uno slittamento sulla tabella di marcia: nessun debutto entro la prima metà dell’anno come previsto. A questo punto non è nemmeno più certo l’esordio nel corso del 2021, considerando l’impegno della software house su W10 al fine di introdurre il restyling dell’interfaccia noto come Sun Valley e di correggere il tiro ed evitare l’insorgere di altri problemi durante le fasi di aggiornamento.