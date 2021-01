Dopo aver avvistato Windows 10X sul tablet Surface Pro 7 eccolo su uno smartphone: questa volta tocca al modello Lumia 950 XL, non proprio il più recente dei top di gamma: il telefono è stato lanciato da Microsoft nel 2015 con a bordo l’edizione Mobile di Windows poi abbandonata. A riuscire nell’impresa lo sviluppatore francese Gustave Monce.

Metti Windows 10X su un vecchio Lumia

È intervenuto nei giorni scorsi su Twitter condividendo alcuni brevi filmati e delle immagini che mostrano il sistema operativo in esecuzione sul piccolo schermo da 5,7 pollici. Quanto ottenuto con l’esperimento non è certo un dispositivo adatto all’utilizzo quotidiano, ma testimonia come il lavoro svolto dal gruppo di Redmond abbia portato alla creazione di una piattaforma in grado di adattare la propria interfaccia a pressoché qualsiasi form factor.

Merito dell’impiego di Windows Core OS e della volontà di creare un software versatile, capace di andare oltre i limiti imposti dalle specifiche categorie di prodotto.

I did get to take two pictures, looks like the UI is very adaptive to this resolution. Also personally i think it looks lovely. pic.twitter.com/tqhZ51p5xj — Gustave Monce (@gus33000) January 20, 2021

In un altro tweet Gustave Monce fa riferimento alla possibile presenza di Continuum nella versione X di Windows 10. Per chi non ne fosse a conoscenza si tratta di una funzionalità proposta in passato e mai riuscita a prendere piede, pensata per replicare su uno schermo di grandi dimensioni (come quello di un computer) l’interfaccia del sistema operativo installato sullo smartphone, adattando l’aspetto e la disposizione degli elementi di conseguenza.

Does 10X have continuum? 🤔 *checks lapdock in front of me* pic.twitter.com/BNI3ADN8kL — Gustave Monce (@gus33000) January 21, 2021

Ricordiamo infine che Microsoft dovrebbe lanciare in via ufficiale Windows 10X entro la prima metà di questo 2021, destinandolo in un primo momento solo ai laptop. La piattaforma andrà a costituire una sorta di concorrente per Chrome OS di Google nonostante sia inizialmente stata annunciata nell’autunno 2019 come destinata a dispositivi pieghevoli e dual screen come il Surface Neo poi scomparso dai radar.