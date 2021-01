Si avvicina il momento dell’esordio per Windows 10X, dai ben informati dato ormai quasi per certo tra marzo e giugno di quest’anno. Sappiamo che non sarà il sistema operativo immaginato in un primo momento da Microsoft per il dual screen Surface Neo: arriverà prima sui laptop andando a costituire una sorta di concorrente per Chrome OS di Google e per la linea Chromebook capace nel 2020 di ottenere un successo in termini di vendite andato forse oltre le aspettative. Oggi possiamo vederlo in azione su un Surface Pro 7.

Windows 10X: eccolo sul tablet di Microsoft

A installarlo ed eseguirlo correttamente sul tablet è uno sviluppatore italiano, autore del filmato visibile qui sotto. È stato in grado di mettere mano ai driver così da abilitare tutte le funzionalità base. Le specifiche tecniche del dispositivo sono processore Intel Core i5-1045G4, 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Al lancio Windows 10X supporterà le applicazioni UWP (Universal Windows Platform) e PWA (Progressive Web App), ma stando a quanto emerso negli ultimi giorni in seguito sarà introdotta anche la possibilità di installare quelle Win32. Il sistema operativo potrebbe segnare l’addio definitivo al Pannello di Controllo, includerà una sorta di antifurto e la modalità Modern Standby.