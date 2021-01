Windows 10X, spunta il supporto per le app Win32

Una recente build di Windows 10X ha permesso di conoscere la nuova interfaccia e alcune differenze rispetto a Windows 10. Nelle impostazioni del sistema operativo è stato scoperto un chiaro riferimento alle app Win32, ma il supporto non arriverà subito con i primi dispositivi attesi in primavera.

Windows 10X: supporto app Win32 in futuro

In occasione dell’annuncio avvenuto ad ottobre 2019, Microsoft aveva confermato che Windows 10X supporta le tradizionali applicazioni desktop attraverso un “contenitore”, ovvero una macchina virtuale. L’obiettivo è consentire l’installazione delle app Win32, insieme alle app UWP (Universal Windows Platform) e alle PWA (Progressive Web App), evitando quindi di ripetere gli errori commessi con Windows RT e Windows 10 S Mode.

La promessa non verrà tuttavia mantenuta con il lancio dei primi dispositivi previsto in primavera. Inizialmente gli utenti potranno usare solo app UWP e PWA. Il supporto per le app Win32 è comunque presente in Windows 10X. È stata infatti individuata un’impostazione riservata agli sviluppatori che permette di installare le applicazioni desktop (non firmate) a scopo di test.

Se lo sviluppatore attiva l’opzione, il sistema operativo mostra un avviso per informarlo che l’installazione di app non firmate potrebbe causare problemi di sicurezza.

Il numero di app UWP e PWA dovrebbe essere sufficiente per molti utenti, in particolare per quelli che usano principalmente i software Microsoft. Gli altri dovranno attendere la distribuzione di un successivo aggiornamento. Al momento non si conoscono le tempistiche, ma il supporto per le app Win32 potrebbe essere aggiunto entro fine anno.